Le parole di Antonio Cabrini al "Lovers Film Festival", riprese da La Stampa:



SCIREA - "Un atleta straordinario in campo, una persona divertente e un amico vero fuori. Un uomo di poche parole, ma

con i suoi silenzi riusciva a comunicare più degli altri".



AVVOCATO AGNELLI - "Un personaggio enorme, lungimirante e grande conoscitore di calcio. Era molto attento a quello che succedeva all’interno della squadra e quando giocavamo in casa ci raggiungeva nel ritiro di Villar Perosa. Amava moltissimo la Juventus, tra tutte le sue attività la considerava la ciliegina sulla torta".



RICORDI DELL'HEYSEL - "Pochi e confusi. Noi giocatori non ce ne siamo accorti subito, perché eravamo chiusi negli spogliatoi. Solo a fine partitaci siamo resi conto della portata di quella tragedia".