L'ex difensore della Juve, Antonio Cabrini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, dove ha analizzato quelle che saranno le gare di questa giornata di campionato.



'Sarà una giornata determinante per le squadre che sono in vetta. Il Derby d'Italia è una partita di cartello, però in questo finale di stagione ogni passo falso può rivelarsi fatale per gli obiettivi delle squadre. L'Atalanta ormai da tre anni è tra le migliori del campionato, entrare a far parte delle predilette della Champions è importante anche dal punto di vista economico, da adesso fino alla fine sarà un campionato tirato perché tutti cercheranno di trovare il risultato pieno e cercare di far parte delle elette in Europa'.