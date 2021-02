L'ex juventino Antonio Cabrini ha analizzato la prima parte di stagione di Pirlo ai microfoni di Radio 24: "Deve avere la possibilità di dimostrare quanto vale, già quando giocava era un allenatore. La Juve non è facile da gestire, i conti si fanno sempre alla fine. E' vero che, però, la vittoria dell'Inter nel derby non è una bellissima notizia per la Juve. La distanza in classifica sembra tantissima, ma basta che Conte sbaglia due partite per risalire su. Scudetto o Champions? I tifosi risponderebbero la seconda. Quale giocatore darei a Pirlo? Gli regalerei... un Pirlo. O un Del Piero".