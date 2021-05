Antonio Cabrini, doppio ex di Juventus e Atalanta, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Nelle finali non ci sono mai favoriti. Pirlo può salvare la panchina vincendo stasera e poi qualificandosi alla Champions League? Non so cosa abbia in testa la dirigenza, se si aspettavano di fare molta più strada in Champions tutto il resto conta poco. Ma se vince questa coppa, la aggiunge alla Supercoppa e poi centra il fondamentale obiettivo dell'ingresso in Champions, magari può essere considerato sufficiente in un'annata di transizione. Poi certo ci sta tutto…".



FUTURO CHIELLINI E BUFFON - "Terminare bene è sempre importante, ma non è che abbiano niente da dimostrare. Non sarà questa partita a cambiare qualcosa nella loro carriera. E devono decidere solo loro, senza ascoltare nessuno, quando sarà arrivato il momento di smettere".