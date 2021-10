Il prossimo 9 dicembre sarà passato un anno dalla scomparsa di, leggenda della: per lui parlano i gol, i trofei conquistati, ma soprattutto un sorriso e una bontà d'animo che fanno sì che la sua mancanza si senta ancora di più per quello che è stato fuori dal campo. Nel corso del Festival dello Sport - organizzato a Trento da Gazzetta dello Sport e Trentino - "Pablito" è stato ricordato da alcuni suoi ex compagni di squadra, tra cui l'ex bianconeroL'ANEDDOTO - Proprio di Cabrini: "Paolo teneva in tasca le sue caramelle e per non farsi vedere se le buttava in bocca, ne era geloso. Ne abbiamo viste di tutti colori, era un atleta fantastico ma fuori dal campo era ancora meglio.- scherza Cabrini - perché senza Antognoni il primo rigorista ero io e lui il secondo. Poco prima di battere Paolo mi passa dietro e mi chiede se me la sento... ha portato sfiga, ma poi si è fatto perdonare nel gol dell'1-0".IL SILENZIO STAMPA - Un altro aneddoto sul Mundial '82 lega Rossi e Cabrini: "Ildella Nazionale è stato deciso dopo un dialogo ironico tra me, Paolo e un giornalista. Prima di una conferenza stampa a Vigo - spiega Cabrini - io e Paolo ci affacciammo da una stanza appena alzati. E il giornalista chiese ironicamente chi nella coppia 'facesse la donna'. E Paolo gli rispose, indicandomi: 'secondo te?'. Il problema è che molti giornalisti stranieri riportarono la cosa scrivendo che io e Paolo eravamo gay. Allora Bearzot decise di non parlare più con la stampa".