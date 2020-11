Pippo, attraverso Calciomercato.com, ha commentato le parole di Cabrini su Maradona : "Opinione irricevibile e massimamente offensiva verso Napoli, i napoletani e lo stesso Maradona. Soprattutto, presuntuosa nel pretendere di cogliere appieno il profondo amore fra il fuoriclasse e la città. Un amore viscerale e malato? Forse, ma come lo sono molti amori. Nascono in quel modo e non potrebbero essere altrimenti, e magari tumultuosamente finiscono. Cosa c'è da stigmatizzare in questo? E come si fa a dire che un altro amore sarebbe stato meglio? Inoltre, sostenere che la Juventus avrebbe "protetto con un ambiente più ovattato" Maradona, oltre a essere affermazione priva di fondamento perché mancante di controprova, significa alimentare stereotipi abbastanza triti a proposito della superiorità morale di alcune società rispetto a altre. Meglio evitare di portare il discorso su questo terreno. Oggi più che mai".