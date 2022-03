Le parole di Antonio Cabrini al Corriere della Sera:



"Il futuro è di Vlahovic, ma come attaccante puro. Ora la Juve dovrà trovare un nuovo leader nel ruolo di Dybala. La separazione è una questione puramente economica, non c’entra l’aspetto calcistico; le qualità di Paulo non si discutono. Spiace sicuramente non vederlo più con la Juve, che perde un grande talento, ma non si può dire adesso se renderà di

più o di meno. La società dovrà trovare uno o più elementi che possano diventare protagonisti al suo posto. Vlahovic è il domani ma ha un ruolo completamente diverso".