L'ex calciatore della Juve, Antonio Cabrini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato anche della lotta scudetto.'Nell’ambiente Juve c’è sempre la voglia di vincere qualcosa in stagione. Essendo fuori dalle competizioni europee si concentreranno sul campionato e non credo che la Juventus sia inferiore alle milanesi ed al Napoli. La Juventus è ripartita da zero anche a livello societario e vuole qualificarsi almeno per la prossima Champions'.