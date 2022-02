Antonio Cabrini, storica bandiera della Juventus, ha parlato alla Gazzetta: "Vlahovic e Zakaria sono due acquisti importanti. Per il futuro, più che per il momento attuale, essendo entrambi molto giovani: avranno la possibilità di crescere ancora molto di più. Certo, l’esordio ha entusiasmato, ma il punto non è che abbiano fatto gol entrambi. L’importante è capire prima possibile cosa vuol dire giocare nella Juventus. Il fatto che si mettano a disposizione dell’allenatore e della squadra è la cosa più importante".



"Sia a sinistra che a destra la Juve ha potuto contare molto su giocatori che si sono calati nella parte pur non essendo il loro ruolo di partenza: mi viene in mente il caso di Cuadrado, che può giocare da terzino, ma anche da centrocampista, comunque da esterno. Un tipo di adattamento che a qualcuno è riuscito meglio di altri: De Sciglio è stato una piacevole ha portato sulla fascia sinistra quello che forse non ci si aspettava da lui. Fascia sinistra priorità sul mercato? Il problema è che non è facile trovare uomini di fascia che sappiano fare bene sia la fase offensiva che difensiva: adesso ne trovi forti dalla metà campo in su ma scarsi in difesa o viceversa, è difficile trovare chi possa fare bene entrambe".



"Vedo un duello molto tirato, tra due squadre che in realtà a seconda della forma che avranno da qui alla fine potrebbero anche rientrare in altri discorsi… Non è l’Atalanta di una volta, questa non è più la squadra sorpresa ma una realtà ormai molto forte. Comunque in questi tre anni ha espresso forse il miglior gioco del campionato. Se riesce anche a correggere quei piccoli errori che ancora ci sono, da protagonista quale già è non le è precluso nessun traguardo. Non dipende solo da lei, deve fare grandissimi risultati fino alla fine e ci sono di fronte ancora diverse partite. Ma se la Juve torna in corsa può essere solo per un blackout delle squadre che sono davanti, e pensare che possano implodere non mi sembra il caso delle due-tre che la precedono. Il fatto è che la Juventus ha sulle spalle quella partenza falsa di inizio stagione che la condiziona molto. Dove può arrivare? Dico zona Champions, non può che essere l’obiettivo primario. Più su? Bisogna pensare a un traguardo per volta".