L'ex calciatore della Juventus Antonio Cabrini è intervenuto dalle colonne de La Stampa per parlare del Derby della Mole che si disputerà domani pomeriggio: "La stracittadina è sempre stata una partita particolare, diversa da tutte le altre, e soprattutto quest’anno non terrà conto della posizione delle due squadre: saranno novanta minuti molto tirati per entrambe. Sarà un derby anomalo come lo è un campionato nel quale fin dall’inizio si sono visti risultati clamorosi. Potrà succedere di tutto, poi senza tifosi sarà ancora più incerto. Non bisogna guardare chi mancherà: il derby conta vincerlo e basta. E poi, la Juve ha una rosa lunga per poter far fronte anche a questi momenti. Lo stop di Bonucci pesa, ma l’alternativa c’è ed è di valore: si chiama De Ligt. A chi dovrà fare attenzione la Juve? Penso agli ex: dico Zaza".