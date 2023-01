Le parole di Antonioa Tuttosport:- «Le vicissitudini societarie non devono condizionare le prestazioni di squadra, le partite che la Juventus è chiamata a giocare in campionato. I giocatori devono pensare a fare i professionisti, non farsi distrarre da cose che non li riguardano direttamente, se non per la nuova classifica. Devono pensare solo a giocare a calcio, a vincere. Non devono mai dimenticare che indossano la maglia bianconera della Juventus. E non è da tutti…».- «La Juventus è abituata a pensare sempre in grande. È abituata a guarda avanti per tornare competitivi e raggiungere subito grandi risultati. Credo che sia la stessa filosofia degli uomini che oggi sono al comando».- «Si sa, non è una novità. L’Italia del pallone si divide in due: chi ama la Juventus e chi non la può vedere. Fa dispiacere che sia stata presa in considerazione un’unica società. Però questo non vuol dire che le altre società non siano coinvolte. Aspettiamo a vedere che cosa succede…».- «Il mondo del calcio è cambiato, non ci sono più le grandi famiglie che ci mettono passione e soldi. Ma conoscendo la mentalità di questa grande famiglia penso che la Juventus non cambierà mai proprietà. Perché, come diceva sempre l’avvocato, la Juventus è la ciliegina sulla torta…».- «Un campionato discreto con una squadra che uscita dalla Champions ha perso molto del pathos che tutti i tifosi pretendono e vogliono da questa squadra. Un campionato discreto ma non a livello di Juventus. Il Napoli ha dimostrato di essere più forte: gioca meglio e diverte di più il suo pubblico. Gli errori si devono esaminare alla fine del campionato, mai prima. Nel Napoli sono arrivati due-tre giocatori che oggi sono decisivi ma che nessuno prima conosceva. Le scelte a volte sembrano azzeccate poi però il campo dice un’altra cosa. Non dimentichiamoci che alla Juventus è mancato all’inizio Pogba, che Di Maria ha giocato praticamente solo il Mondiale. E poi il tifoso juventino è abituata a vederla sempre lassù, con i giocatori migliori».- «I punti di distanza sono tanti. Non devi solo girare a 1000 sempre per tutto il girone di ritorno. Devi sperare anche che qualcuno là davanti possa mollare, sbagliare più di una partita. Sarebbe un grande risultato, qualcosa da Juventus. Ora l’obiettivo della Juventus è di arrivare tra le prime quattro. Anche questo fa parte del nostro Dna, vincere nelle difficoltà continue».