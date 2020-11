L'ex calciatore della Juventus, Antonio Cabrini, è intervenuto ai microfoni di Fanpage per ricordare Diego Armando Maradona: "Ho un ricordo meraviglioso, era un grande atleta e un ragazzo dal cuore d'oro. Di ricordi e aneddoti di quella stagione ce ne sarebbero moltissimi ma in questo momento è giusto ricordare l'uomo fuori dal rettangolo di gioco: un ragazzo meraviglioso. La notizia ovviamente mi ha colpito, non ci si può aspettare la scomparsa di un ragazzo di 60 anni. Diego Armando Maradona era ammirato e amato in tutto il mondo".