Le parole di Antonio Cabrini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport:



"Montemurro? Ha saputo tenere alta la tensione, e non è facile, così come essere riuscito a rafforza ulteriormente la squadra insieme al direttore Braghin. Ha dato una mentalità forte anche per fare bene in campo internazionale. Questo ultimo credo sa l’obiettivo primario di un club femminile oggi. Professionismo? Sì, sono parecchi anni che ci stiamo lavorando. Ci saranno più garanzie per le ragazze e non solo a livello economico, bensì per i contributi pensionistici, assicurativi e infortunistici che prima non c’erano".