Antonio Cabrini ha parlato sulle colonne de Il Giorno, dicendo la sua sulle mosse di Juventus e Inter sul mercato. Nel mirino c’è ovviamente l’ipotesi di scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi. Su questo affare, la leggenda bianconera è decisa: “Io non lo farei, cercherei di farli giocare assieme alla Juve. Anche perché Dybala è da recuperare e far diventare uno dei cardini della squadra”.



SU CONTE - “Il tecnico è una pedina fondamentale per come lavora lui”, aggiunge Cabrini: “L’Inter punta a diventare una squadra che può dar fastidio alla Juventus e con una proprietà così alle spalle si può permettere di pensare in grande”.