Antonio Cabrini, leggenda della Juventus, a tutto campo su Tv8:



SU BONIPERTI - "Giampiero Boniperti quando acquistava un nuovo giocatore chiedeva se fosse fidanzato o sposato. Il suo consiglio era sempre quello di sposarsi. Per lui questo significava avere una vita quotidiana più tranquilla e serena, senza grilli per la testa. Anni dopo mi ha detto che aveva il rammarico di averci fatto sposare tutti troppo giovani. Infatti, molti dei nostri matrimoni non sono durati".



SUL CALCIO FEMMINILE - "È inaccettabile che il calcio femminile, insieme ad altri sport, sia ancora non professionistico. Questo è un ostacolo per le donne. Anche le retribuzioni sono diverse, ed è una situazione inaccettabile. Quando ero il Ct della Nazionale femminile di calcio ho dovuto lasciare a casa ragazze che non sono venute al Mondiale perché dovevano lavorare al bar".