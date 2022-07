Ai microfoni di Football News 24 ha parlato, campione del mondo '82 e leggenda della Juventus. Queste le sue parole sul mercato della Juventus: "Parlare del futuro di De Ligt, viste le voci degli ultimi giorni, non è per nulla facile, anzi è impossibile. Vedo che è sul mercato. Alla Juventus ha fatto un buon primo anno mentre nell’ultimo ha faticato, sicuramente è un giocatore di valore, bisognerà vedere se rimarrà a Torino o meno. Pogba e Di Maria? Due grandi colpi. Paul conosce già l’ambiente, entrambi sono giocatori di esperienza, non sono all’inizio della loro carriera e hanno già vestito le maglie di una grande squadra. Sono uomini che hanno già vissuto il calcio di un certo livello".