L’ex giocatore della Juventus Antonio Cabrini ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Porte chiuse? In campo, cambia poco. Per il resto, che dire? È stata una decisione logica. Qui non si parla di calcio, di basket o di altro. Qui si parla della salute di un Paese e il calcio non è fuori dal sistema”.



SU JUVE-INTER – “Una partita molto tirata. La Juve viene dalla sconfitta in Champions, l’Inter da un periodo con qualche passo falso. Equilibrata. L’Inter non molla mai. La Juve può e vuole crescere”



SU CONTE – “Conte per la vita che ha fatto in bianconero avrà sempre qualcosa dentro. Sono sicuro che certe cose non si dimenticano: basta guardarlo, è quasi scontato. Nel senso che esiste un dna bianconero e non si cancella. Chi resta tanti anni alla Juve non lo perde. Il dna bianconero è così, non sai bene che cos’è ma sai di averlo dentro”.