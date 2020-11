3









L'ex difensore della Juventus Antonio Cabrini è sicuro: "Se Maradona fosse stato della Juve e non del Napoli a quest'ora sarebbe ancora vivo". Frase che il Campione del Mondo '82 ha rilasciato ai microfoni dell'emittente campana Irpinia Tv di Avellino. Cabrini poi ricorda Diego da avversario: "Un gentiluomo. Una leggenda vivente che come tanti altri grandi giocatori ha saputo dare sia il meglio che il peggio di sé allo stesso tempo. Se fosse venuto alla Juve sarebbe stato salvato dall'ambiente e sarebbe ancora tra noi. Non la società, proprio l'ambiente. L'amore di Napoli è stato forte e autentico, tanto quanto malato".