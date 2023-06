"JE’ un insegnamento che porta a cercare di essere sempre protagonisti e di primeggiare sempre: se poi il gruppo è forte ci riesci. Non c’è un episodio preciso, è qualcosa che apprendi giorno dopo giorno da tutto l’ambiente, partendo dal numero uno fino ad arrivare al magazziniere", questo il significato di cosa è la Juve secondleggenda bianconera intervistato da Tuttosport."Se vai alla Juventus vai in una squadra che deve raggiungere grandi successi. Arrivare al secondo posto è una stagione fallimentare"."Boniperti. Trasmetteva la sua juventinità col suo carattere, il suo modo di interpretare il ruolo di presidente di una grande società. E sapeva incarnare la volontà di una grande famiglia come la famiglia Agnelli. Giorno per giorno imparavi cosa significava far parte della famiglia Juventus, di un gruppo come quello bianconero, di una società così importante. Dovevi capirlo da solo e in fretta. Quello che voleva Boniperti, e con lui tutta la Juventus, e che ti diceva subito, era: “Se sei qui con noi è perché ti abbiamo preso per vincere. Se pensi di essere qua per arrivare secondo non fai al caso nostro”. Questo era chiaro fin da subito"."No, sono sicuramente esigenti e abituati a vincere e questo porta a pensare di poter raggiungere assieme alla squadra dei risultati importanti. Ma questo vale per un po’ tutti i tifosi delle grandi squadre. La Juventus è una squadra vincente, il tifoso juventino è abituato sicuramente molto bene perché ha sempre visto grandi giocatori nella propria squadra e questo porta all’esigenza di primeggiare. D’altra parte è la mentalità della società e di conseguenza è diventata la mentalità del tifoso: vincere il più possibile in Italia e in campo internazionale".