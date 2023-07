L'ex difensore della Juve, Antonio Cabrini, a margine dell'evento Fair Play Menarini a Fiesole, ha parlato ai microfoni di calciomercato.comI: "Allegri ha avuto un'annata difficile, come tutto l'ambiente. Si è trovato al secondo posto e dopo 24 ore tante posizioni indietro, non è facile gestire questa situazione. Quest'anno sarà importante perché potrà rifarsi"."La Juve ha tanti giovani di ottimo valore. Se vuoi una squadra vincente devi avere una squadra giovane ma che conti anche su elementi d'esperienza"."Se è come il papà è stato fatto un buon lavoro".Intanto vediamo se può giocarla. Non è che la Conference abbia meno valore, sei comunque in campo internazionale. Può essere utile per rilanciarsi".