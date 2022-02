La Fiorentina ha puntato su Arthur Cabral per cercare di smaltire e soprattutto di far dimenticare in fretta la delusione subita per la partenza di Vlahovic. Lo stesso attaccante si è presentato qualche minuto fa in conferenza stampa, dove ha parlato anche dell'attaccante serbo.



'​Rispetto Vlahovic per quello che ha fatto e ha tutta la mia stima, ma ora penso alla mia carriera e dare il massimo in questo club. Sto conoscendo i compagni e voglio adattarmi a un contesto diverso. Il mio obiettivo è scrivere il mio nome nella storia del campionato e di questo club come hanno fatto altri brasiliani prima di me'.