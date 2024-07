Secondo quanto riportata da L'Arena, l'Inter è al momento la squadra nettamente più avanti di tutte per quanto riguarda la possibilità di arrivare a Juan Cabal del Verona. Ci sarebbe già stato infatti un contatto approfondito con il ds nerazzurro Piero Ausilio, il quale vorrebbe accelerare le operazioni scongiurando potenziali inserimenti di altre squadre. Tra queste, infatti, va valutato un potenziale blitz della Juve, che potrebbe mettere sul piatto il cartellino del difensore Facundo Gonzalez, reduce da una stagione in prestito in Serie B con la maglia della Sampdoria.