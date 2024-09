Non c'è solo Nico Gonzalez impegnato con la propria nazionale. Anche Juan David Cabal sarà impegnato con la Colombia, che giocherà proprio contro l'Albiceleste. A differenza però di quanto successo con Nico Gonzalez (il giocatore infatti partirà titolare), l'ex esterno-terzino del Verona inizierà la sfida dalla panchina. Il giocatore non ha ancora giocato un minuto con la propria nazionale in questa sosta per le nazionali.