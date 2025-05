Cabal diventa papà: il messaggio per il figlio e la FOTO... con la Juventus

Cabal, il messaggio per la nascita del figlio e la foto 'bianconera'

Lieto evento per. Il difensore della Juventus , costretto ai box dal novembre scorso a causa della rottura del legamento crociato rimediata in Nazionale, ha dato il benvenuto con la moglie Valentina Alcibar al suo primogenito,, nato a Torino il 23 maggio."Grazie a Dio, è andato tutto bene. Mia moglie e mio figlio stanno bene, sarà un giorno che non dimenticherò mai. Spero di esserci sempre per te, ti daremo tanto amore e speriamo di insegnarti i migliori valori. Ti amo figlio", il messaggio condiviso sui social dal giocatore colombiano, insieme a un carosello di fotografie.

Tra queste, non è passata inosservata un'immagine scattata direttamente nella stanza di ospedale di mamma e figlio, dove Cabal si mostra intento a guardare in tv il match tra Juventus e Venezia che ha poi sancito la qualificazione in Champions League dei bianconeri. Un momento, insomma, che non dimenticherà facilmente, in attesa di poter tornare a essere protagonista in campo con la squadra che finora ha avuto solo un assaggio delle sue qualità e che spera di poterlo riabbracciare a breve, almeno in tempo per la prossima stagione, insieme a Gleison Bremer che è stato accomunato dal suo stesso destino.