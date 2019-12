Giornata indimenticabile per, che ieri si è sposato con la sua comapgna Giorgia. Per l'occasione, il portiere ha invitato tanti amici calciatori e persone dello spettacolo, tra le quali c'erano anche, scelti dalla coppia per intrattenere gli invitati con le loro canzoni. A immortalare i migliori momenti della serata è stato proprio Smaila, con alcune foto sul suo profilo Instagram.