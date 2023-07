Siamo di nuovo qui, pronti per una nuova stagione di Serie A.

I calendari sono stati resi noti, gli appassionati sono già al lavoro per segnare le date dei derby, le sfide al vertice, le gare salvezza. Tuttavia, in casa Juventus l'entusiasmo per il nuovo inizio sembra essere davvero ai minimi storici.

Quell’attesa che negli anni passati contraddistingueva la ripartenza di un nuovo campionato è quasi completamente azzerata da quanto subito dalla Vecchia Signora nell’ultima stagione.

Il recente passato bianconero, più travagliato che mai, ha lasciato una smorfia amara sul volto del popolo juventino. La passata stagione ha visto la Juventus lontana dalle solite lotte al vertice, più impegnata a correre dietro alle ombre dei tribunali sportivi che a conquistare coppe da esibire orgogliosamente in bacheca. E, come in un brutto incubo, l'ombra di una possibile squalifica in Europa continua a pendere sulla testa del club come una spada di Damocle, lasciando l'ambiente in uno stato di incertezza ed impedendo di avere la certezza di poter ripartire da zero buttandosi il passato alle spalle. Praticamente quasi un fine pena mai.

A Cristiano Giuntoli (benvenuto alla Juve!) l'arduo compito di riportare entusiasmo in un ambiente fortemente demotivato.

D'altronde il calcio ha sempre mostrato una sua meravigliosa imprevedibilità.

La Juventus ha la storia, i giocatori e i tifosi per superare anche questo momento difficile ma l’incertezza sul mercato, l’assalto della Premier League e degli emiri arabi al calcio nostrano, la riconferma malvoluta dal popolo bianconero di Massimiliano Allegri in panchina fanno si che ad oggi vi sia davvero poca voglia, in casa Juve, di sognare una nuova stagione.

Di solito in questo periodo si ponevano le basi per un mercato di rafforzamento che faceva sognare la tifoseria, oggi invece ci si domanda prima di tutto chi verrà sacrificato e da dove Giuntoli vorrà ripartire dopo tutti gli ultimi anni di confusione totale.

È una fase così di amarezza e disamoramento che speriamo tutti sia solo passeggera.

Alla nuova Juve che sta per ripartire l'arduo compito di riportare entusiasmo in un ambiente depresso come mai prima in passato, nemmeno ai tempi di Calciopoli e dell’ingiusta retrocessione in serie B…

@stefanodiscreti