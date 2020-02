C'era anche Douglas Costa in tribuna a seguire da vicino l'amichevole della Juventus oggi contro il Chisola. La partita di stamattina contro la rappresentativa piemontese di dilettanti è stato un test importante per valutare la condizione fisica di Giorgio Chiellini in attesa del suo rientro in campo a tutti gli effetti previsto più o meno per la fine del mese. Douglas ha concesso un selfie a un tifoso bianconero, il brasiliano rimarrà fuori per circa 15/20 giorni a causa di una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra.