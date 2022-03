In casa Juve c'è un clima burrascoso dopo l'incontro svoltosi questa mattina tra la dirigenza della Continassa e Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala. Il faccia a faccia è infatti terminato con una fumata nera e dunque, la Joya non sarà più un giocatore della Juve dalla prossima stagione. Bianconeri che dunque dovranno ristrutturare l'attacco dopo l'arrivo di Vlahovic che intanto, è stato convocato dalla nazionale serba per la partita contro la Danimarca. Di seguito la lista di tutti i convocati.



PORTIERI: Rajkovic, Dmitrovic, V. Milinkovic-Savic



DIFENSORI: Veljkovic, Spajic, Nastasic, S. Mitrovic, Pavlovic, Mladenovic, Ristic, Terzic



CENTROCAMPISTI: Radonjic, Zivkovic, Kostic, Gudelj, Grujic, S. Milinkovic-Savic, Lukic, Racic



ATTACCANTI: Tadic, A. Mitrovic, Vlahovic, Jovic