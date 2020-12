Prima di Inter-Borussia Monchengladbach l'ex nerazzurro Lothar Matthuas ha parlato delle possibilità della squadra di Antonio Conte: "Anche se ora c'è il Milan primo in classifica, l'Inter è la squadra più forte della Serie A insieme alla Juventus. I nerazzurri sono pronti per fare cose migliori di quelle che stanno mostrando, hanno fatto un buon mercato e hanno un allenatore forte come Conte". Poi, sull'ex juventino: "Ha la mentalità giusta e un giocatore come Lukaku che a certi livelli fa sempre la differenza".