In Spagna stanno raccontando da giorni del possibile ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus. Secondo quanto riporta Sport, la richiesta è partita da Massimiliano Allegri che rivorrebbe il bosniaco nel nuovo centrocampo della Juventus. Dopo una sola stagione in Spagna quindi Pjanic potrebbe rientrare in Italia: il Barça è pronto a farlo partire, ma l'unica formula possibile per la Juve è un prestito di uno o due anni.