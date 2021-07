Dopo aver fatto un timido tentativo ai tempi dell'Inter, la Juventus può tornare alla carica per. L'attaccante del Psg potrebbe lasciare i francesi che un anno fa l'anno riscattato per 50 milioni. L'operazione non sarebbe semplice perché ha un contratto lungo, fino a giugno 2024, e un ingaggio pesante da 9 milioni di euro netti a stagione; nel mercato però non c'è nulla d'impossibile, la formula giusta per Icardi alla Juve potrebbe essere un prestito o uno scambio. Molto, dipenderà dalla volontà di Cristiano Ronaldo di restare o meno a Torino.