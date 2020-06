La Juventus sta pensando anche all'attaccante del Lipsia Timo Werner tra le ipotesi per il dopo Higuain in vista della prossima stagione. Il tedesco ha un contratto fino al 2023 e una clausola di 58 milioni di euro che scadrà a metà giugno, ma potrà abbassarsi a 50 milioni se il Lipsia non dovesse vincere la Bundesliga (terzo a -9 dal Bayern Monaco capolista). Sul giocatore ha messo gli occhi anche l'Inter, ma l'interesse forte è quello del Liverpool dove c'è Klopp che è un suo grande estimatore.