"Per la falcata che ha mi ricorda Fabio Grosso". Così l'agente Claudio Vigorelli ha descritto il suo assistito Gianluca Frabotta, il terzino sinistro che l'altra sera ha debuttato in Serie A nella sfida contro la Roma alla fine di una stagione vissuta con la Juventus Under 23. Classe '99, nella gara dello Stadium è stato uno dei migliori della sua squadra. Frabotta è arrivato in estate dal Bologna per circa 2,5 milioni di euro, dopo aver fatto esperienza in prestito al Renate e al Pordenone.