Non convocato da Sarri per la semifinale di venerdì scorso col Milan, Gonzalo Higuain è in dubbio anche per la finale di venerdì contro il Napoli. Sfida sempre speciale per l'argentino, che sul web è stato protagonista di sfottò e battute per essere stato ripreso a guardare il cellulare durante Juve-Milan. A fine stagione il Pipita dovrebbe lasciare la Juve, e tra le squadre interessate all'attaccante spunta anche il Marsiglia, dove l'ex juventino Fabrizio Ravanelli dovrebbe andare da dirigente. Penna Bianca (questo il suo soprannome da giocatore) ha già puntato Higuain: "Ci sono possibilità che lasci la Juve e a 32 anni potrebbe essere anche preso in prestito".