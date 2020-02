Testa al campo, ma un occhio sempre puntato sul mercato. La Juventus continua a monitorare obiettivi per la prossima stagione. Tra i reparti da rinforzare ci sono sicuramente le fasce, dove a sinistra c'è il solo Alex Sandro. In pole per la fascia, secondo Tuttosport, c'è il nome di Emerson Palmieri del Chelsea, che Sarri ha già allenato l'anno scorso in Inghilterra. L'italo-brasiliano piace da tempo alla Juventus che lo segue da vicino in attesa della riapertura del mercato per presentare l'offerta giusta al club inglese.