E' sempre più rottura tra la Roma ed Edin Dzeko. A far scoppiare la scintilla è stato il rapporto tra l'attaccante bosniaco e l'allenatore Paulo Fonseca, che farebbe volentieri a meno dell'ex Manchester City. Chi invece vorrebbe prenderlo, sono Inter e Juventus, tutte e due in cerca dell'occasione giusta per rinforzare l'attacco. Intanto Dzeko anche oggi ha continuato ad allenarsi a parte, lontano dal gruppo e con tante idee per la testa. Ufficialmente il giocatore ha lavorato individualmente per un piccolo problema alla coscia sinistra e al flessore destro, ma dietro alla scelta potrebbero esserci motivi di mercato.