Un giro di mercato internazionale può avvicinare la Juventus a. In Inghilterra infatti raccontano che l'Arsenal - unico club a fare un'offerta concreta al Sassuolo - ha il sì di Aouar e sta chiudendo per Ruben Neves del Wolverhampton. Se dovesse prendere tutti e due i centrocampisti, abbandonerebbe la pista Locatelli per il quale la Juve avrebbe via libera e definirebbe la cessione di Xhaka alla Roma.