Mesut Ozil sta provando a tutti i costi a lasciare l'Arsenal. Il trequartista tedesco è da tempo ai margini della squadra e non fa più parte del progetto dei Gunners. Tra i club ai quali è stato offerto c'è anche la Juventus, secondo quanto riportato in Inghilterra. Anzi, Ozil sarebbe stato proposto addirittura cinque volte ai bianconeri che però hanno sempre fatto sapere di non essere interessati al giocatore. Tra gli ostacoli per un suo eventuale arrivo in Italia, c'è anche l'alta richiesta d'ingaggio.