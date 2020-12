C'è un giocatore del quale Andrea Pirlo non può fare a meno: Federico Chiesa. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale dopo il primo gol in Champons l'ex Fiorentina ha scalato le gerarchie nelle scelte dell'allenatore, piazzandosi anche davanti ad altri giovani di talento come per esempio Kulusevski. A Pirlo serve un giocatore che vada sul fondo e si inserisca tra centrocampo e attacco; e lui lo fa. Bene. Chiesa potrebbe integrarsi bene anche con Ramsey, giocando sulla destra quando il gallese va sulla trequarti.