Amici-nemici. In Porto-Juventus si intrecciano le storie di quattro ex compagni di squadra. Da una parte Cristiano Ronaldo, Danilo e Morata - probabilmente tutti e tre titolari - dall'altra Pepe. Sullo sfondo, il Santiago Bernabeu di Madrid. Fino a qualche anno fa infatti tutti e quattro sono stati compagni di squadra al Real, e domani si ritroveranno avversari nell'ottavo di Champions. Secondo Sky Sport: "Pepe è un difensore molto esperto e molto cattivo, non si farà scrupoli con i suoi ex compagni a entrare duramente, come ha già fatto spesso".