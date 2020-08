Arek Milik aspetta la Juve. A spiegarlo è Sky Sport, secondo il qaule l'attaccante del Napoli non vuole ascoltare altre offerte per il momento, ha in testa soltanto i bianconeri. Con l'arrivo di Andrea Pirlo però la pista per il polacco si è leggermente raffreddata perché il nuovo allenatore preferisce Dzeko. Milik non aspetterà la Juve all'infinito, l'ex Ajax sta valutando il suo futuro e per ora preferisce attendere eventuali ripensamenti da parte della società bianconera piuttosto che andare da altre parti.