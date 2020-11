Dopo il pareggio col Benevento, il giornalista di Sky Sport Paolo Condò ha commentato l'andamento di Kulusevski entrato nell'ultima mezz'ora: "Era partito come il grande colpo e io penso che lo sia davvero. Aveva segnato al debutto e abbiamo pensato subito che fosse un giocatore al quale non si potesse rinunciare, poi è scivolato ai margini e alla fine è stato fatto fuori. Aveva iniziato in panchina anche l'ultima gara di Champions, ma è talmente giovane che per lui non si può fare un discorso di turnover. Io penso sia un giocatore che deve stare sempre in campo, e Pirlo dovrebbe continuare a schierarlo".