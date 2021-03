1









L'Ats di Milano ha spiegato il motivo per il quale è stato deciso di rimandare la gara inizialmente in programma sabato sera tra Inter e Sassuolo: "È in corso nel gruppo squadra un focolaio Covid 19 con una trasmissione virale attiva" si legge su un documento inviato al club nerazzurro, al quale aggiunge: "Considerato l'elevato rischio di circolazione di varianti virali più contagiose".



LO SCENARIO - Alla base della scelta della Lega c'è il protocollo aggiuntivo varato dopo i numerosi contagiati in casa Genoa e ribattezzato "dei 10 contagiati". Nel protocollo c'è un passaggio che recita: "fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali" in aggiunta a "qualora uno o più calciatori dello stesso Club risultassero positivi al virus la gara sarà disputata purché il Club in questione abbia almeno tredici calciatori disponibili (di cui almeno un portiere)". L'Ats di Milan ha bloccato tutto il gruppo dell'Inter e per questo il conto dei giocatori disponibili è sceso a zero costringendo la Lega a rinviare la gara. Ma se dopo la sosta l'Ats dovesse bloccare ancora i nerazzurri per la gara col Bologna, e i giocatori positivi al Covid dovessero essere meno di 10, la squadra di Conte rischierebbe lo 0-3 a tavolino.