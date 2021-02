Un ex giocatore della Juventus potrebbe finire sulla panchina del Marsiglia dopo la separazione con l'allenatore portoghese Andrés Villas-Boas. Secondo la stampa francese la dirigenza del club francese sta valutando una coppia tutta italiana in panchina: Walter Mazzarri e Fabrizio Ravanelli. Quella che per ora sarebbe soltanto un'ipotesi, potrebbe prendere corpo se la dirigenza dell'OM non dovesse trovare l'accordo con Jorge Sampaoli, considerato l'obiettivo numero uno.