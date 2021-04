Intervenuto in diretta Twitch sulla Bobo tv, Antonio Cassano ha fatto un po' di 'fantamercato' immaginando l'ex Juve Miralem Pjanic nell'Inter di Conte: "Per me non lo farebbe giocare mai. Rispetto a Brozovic ha altre caratteristiche, è un estroso che decide lui cosa fare. Io lo andrei a prendere subito, ma sono convinto che non possa fare quel lavoro che vuole Conte. Antonio è nato tondo e morirà tondo, ha una sua filosofia e una sua identità. Anche se a me non piace".