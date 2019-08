È il momento di cedere in casa Juve. Secondo quanto riportato da Sky Sport, difesa può partire uno tra Daniele Rugani e Merih Demiral. Il maggior indiziato, in questo momento, sembra proprio il classe 1994 ex Empoli: per Rugani è forte il pressing della Roma, che continua ad attendere l'apertura definitiva da parte del calciatore. Cosa manca? L'intesa con il difensore, che non tarderebbe ad arrivare qualora i bianconeri dovessero trovare un accordo totale con i giallorossi. Storie d'incastri, come spesso accade sul mercato. Ma è il momento di cedere, Rugani è in vantaggio su Demiral per finanziare il momento Juventus.