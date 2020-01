Il Cagliari è il club più vicino a Marko Pjaca. a rivelarlo è Rai Sport, secondo il quale l'attaccante croato si trasferirebbe in rossoblù con la formula del prestito secco. La Juventus sta valutando varie offerte, come ha spiegato anche Fabio Paratici prima della partita contro la Roma; il Cagliari è in pole, ma non è escluso che il gicoatore possa anche rimanere in bianconero.