L'obiettivo del Barcellona è quello di liberarsi dell'ingaggio di, e per farlo è pronto anche a liberarlo a zero. Una soluzione che gradisce la Juventus che vorrebbe riportarlo a Torino, ma che attira anche altri club pronti a non farsi scappare l'occasione: su Pjanic infatti c'è anche il Tottenham di Fabio Paratici, che conosce molto bene il bosniaco per averlo avuto negli anni alla Juve.