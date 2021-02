Dopo essersi sfiorati nelle ultime sessioni di mercato, Arek Milik e la Juventus potrebbero riavvicinarsi in futuro. Sul contratto dell'attaccante, oggi al Marsiglia, c'è una clausola secondo la quale il polacco ex Napoli può liberarsi di fronte a un'offerta da 12 milioni di euro da parte di qualsiasi club che sia di suo gradimento. Compresa la Juventus, come riporta Calciomercato.com. In questo momento nella testa di Milik c'è solo l'OM, l'attaccante vuole rilanciarsi in questi mesi per poi valutare la situazione in estate in caso di eventuali offerte. Una clausola può riavvicinare Milik alla Juve, l'attaccante può tornare in Serie A.