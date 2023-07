Sono giorni delicati sul frontin particolare dopo il viaggio a Gedda effettuato nei giorni scorsi. Dalla Juve e dall'entourage del giocatore hanno spiegato le ragioni personali e religiose dietro la sua visita in Arabia. In realtà però, secondo la Gazzetta dello Sport, c'erano anche motivi professionali perché la ricca offerta saudita c'è.La novità, si legge sul quotidiano, è cheche settimana scorsa ha aggiunto alla squadra un certo Roberto Firmino. Sempre a Gedda siamo e sempre di un’offerta al giocatore da 100 milioni di euro più bonus per tre anni. Il club arabo vorrebbe però aspettare a mettere per iscritto quest'offerta (fatta verbalmente), per valutare le condizioni fisiche del francese. Anche perché Pogba al momento non è convinto di lasciare la Juve; dentro di lui c'è ancora la voglia di riscatto dopo l'ultima stagione deludente.C'è poi da considerare la posizione del club bianconero, che non farebbe barricate per salutare Pogba, anzi. La Juve vuole capire quali sono i piani e le motivazioni del centrocampista e nel caso Paul accettasse la destinazione araba, si proverebbe a non liberarlocifra che sarebbe tutta plusvalenza visto che è arrivato un anno fa a parametro zero.